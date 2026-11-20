«Больницу будущего» построят в Юго-Восточном административном округе Москвы. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

Строительство социальных объектов в столице соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В Москве за счет бюджета строятся знаковые объекты, которые не только преображают городскую среду, но и улучшают качество жизни миллионов жителей — дают им доступ к передовой медицине, современным технологиям и максимально комфортным условиям лечения. В районе Текстильщики планируется возвести новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Как пояснил Ефимов, десятиэтажный комплекс займет площадь более 100 тыс. «квадратов» и будет включать отделения различных специализаций — от общей терапии до онкологического центра и лаборатории молекулярно-генетической диагностики. Медицинское оборудование будет высокотехнологичным. В ближайшее время начнутся работы по устройству фундамента здания.

По его словам, в медкомплексе будет более 30 операционных, палаты, стационар кратковременного пребывания, отделения реанимации и интенсивной терапии.

Также в здании появятся реабилитационные блоки и консультативно-диагностический центр. Будет оборудован просторный конференц-зал, а также семейные комнаты с зонами отдыха, мини-кухнями и помещениями для общения врачей с родственниками.

Подобные клиники нового поколения разрабатываются с учетом будущего развития медицины: внедрения передовых стандартов лечения, современных медицинских и робототехнических технологий, телемедицинских решений, искусственного интеллекта, систем идентификации и мониторинга пациентов, а также гибридных операционных. В «больницах будущего» активно развивается концепция исцеляющей среды, которая снижает стресс пациентов и создает комфортные условия для работы персонала.

Проект также включает роботизированную аптеку с автоматизированной системой хранения и систему пневмопочты. В здании будут роботы-уборщики, роботы-доставщики, цифровые реанимационные палаты и цифровые операционные. Будет обеспечена комплексная диспетчеризация инженерных систем всего здания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2027 по 2029 годы в столице планируется построить несколько значимых объектов.