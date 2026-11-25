Депутат МО Шувалово-Озерки Евгений Ененков выступил против попыток искать причины подростковых проблем в классической литературе. Поводом для обсуждения стала инициатива исключить отдельные строки из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». В Минпросвещения заявили, что произведение должно изучаться в полном объёме.



По мнению Ененкова, подобные дискуссии отвлекают внимание от причин, которые действительно могут влиять на поведение подростков. Среди них - материальные трудности семей, недостаток доступных спортивных секций и творческих кружков, нехватка современных молодёжных пространств.



Депутат считает, что профилактика подростковых проблем должна начинаться с создания условий для развития. Если у молодых людей нет доступных занятий и мест, где можно проводить время с пользой, одними запретами ситуацию не изменить.



«Нельзя решить проблему, вычеркнув несколько строк из школьной хрестоматии», - подчёркивает Евгений Ененков. По его мнению, внимание необходимо сосредоточить на доступности дополнительного образования, спорта и досуга для подростков.