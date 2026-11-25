Депутат МО Сосновское Мария Гущина по итогам Всероссийского приёма граждан обратилась в профильные органы по двум вопросам, с которыми к ней пришла жительница Санкт-Петербурга Зинаида Михеевна.



Первый касается социального обслуживания её родственницы, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать. По словам заявительницы, вопрос с предоставлением сиделки остаётся нерешённым с сентября 2025 года.



Второй вопрос связан со статусом ветерана труда. После перевода Зинаиды Михеевны из федеральной категории в региональную изменился размер выплаты.



Мария Гущина намерена выяснить причины возникших ситуаций и добиться разъяснений от ответственных ведомств. По мнению депутата, люди, нуждающиеся в социальной помощи, не должны месяцами ждать решения, а многолетний добросовестный труд ветеранов должен получать заслуженное уважение.