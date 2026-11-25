Депутат МО Сосновское Мария Гущина направила запрос в Жилищный комитет Санкт-Петербурга после обращения семьи с детьми, которая столкнулась с трудностями в решении жилищного вопроса.



В рамках проекта ЛДПР «Буду жаловаться в ЛДПР» депутат запросила информацию о доступных городских программах и мерах поддержки, на которые может рассчитывать семья, а также об условиях их получения.



Как отмечает Мария Гущина, важно, чтобы жители знали о предусмотренных мерах помощи и понимали, куда обращаться для решения своих проблем. Полученный ответ позволит семье разобраться в возможных вариантах действий.