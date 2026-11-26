Одну из главных интриг юбилейного сезона бизнес-премии «АиФ-City. Статус» раскрыли 26 ноября в Петербурге. В ходе торжественной церемонии назвали имена лауреатов шести секретных номинаций.

Эти награды вручаются вне основного конкурса по решению Издательского дома «Аргументы и факты». Таким образом организаторы премии отмечают значимые достижения бизнеса, вклад в реализацию общественных и благотворительных инициатив, а также многолетнее сотрудничество.

Обладателем награды в номинации «Проверенный друг и партнёр» стал предприниматель и меценат Павел Кейв, основатель компании OMOIKIRI. Его отметили за яркие совместные проекты.

«Производство — это очень сложно. Производить премиальные продукты — это целая жизнь. Желаю всем вам наград, достижений, а прежде всего — жить тем делом, которым вы занимаетесь. Живите и цените время. Самое лучшее время — сейчас», — сказал предприниматель, меценат Павел Кейв.

За многолетнее всестороннее сотрудничество награду в номинации «Надёжный партнёр» получил банк ВТБ. Победителем в категории «Исторический партнёр» стал Большой Гостиный двор — за доверие, открытость и готовность работать вместе.

В номинации «Созидатели» наградили строительную компанию РСТИ и председателя её совета директоров Фёдора Туркина за многолетнюю поддержку благотворительных и социальных проектов.

Лауреатом в номинации «Событие года» стал член Общественной палаты России, общественный деятель и меценат Мусса Экзеков. Награду ему вручили за реализацию совместного с «Аргументами и фактами» проекта, приуроченного к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. В частности, речь идёт об установке капсулы времени с посланием потомкам. Автором архитектурной композиции стал скульптор Константин Гарапач.

«В этом году сформировалась совершенно фантастическая команда. Мы реализовали много интересных проектов вместе с музеями, театрами и, безусловно, „Аргументами и фактами“. Одним из центральных событий стал форум „Симфония жизни“, посвящённый 120-летию великого композитора Дмитрия Шостаковича. Он прославил нашу великую страну и продолжает объединять и вдохновлять нас. Уважение к этому композитору побуждает нас объединяться, делать всё для развития детей и молодёжи, выявления талантов и помощи в их развитии. Низкий поклон великому композитору, который сегодня ещё ярче живёт в наших сердцах. И спасибо „Аргументам и фактам“, которые являются ярчайшими модераторами этого форума», — отметил общественный деятель и меценат Мусса Экзеков.

Фото: spb.aif.ru/ Алиса Широбокова

Награду в номинации «Архитектор букетов» получила компания Melissa. Статуэтку вручили её основательнице Ларисе Яхонтовой за виртуозное владение искусством создания цветочных композиций.

Награды лауреатам секретных номинаций вручила генеральный директор, главный редактор «АиФ-Петербург» Алина Клименко.