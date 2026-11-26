В Санкт-Петербурге владелец одного из онлайн-сервисов по подбору микрозаймов только пр решению суда удалил из базы рассылок данные одной из жительниц Омска. Об этом сообщает ФССП.

Как пишут SPBVedomosti.ru, на телефон женщины приходили смс-сообщения от этого онлайн-сервиса. В них говорилось, что дама якобы подавала заявку на заём и по ссылке может «забрать деньги».

При этом она не регистрировалась на том ресурсе и не оставляла на нём свой номер. Для защиты своих прав обратилась в суд. И суд обязал бизнесмена прекратить любую обработку её персональных данных.

Исполнили решение суда только после ограничения права предпринимателя на выезд из России. Также он был вынужден уплатить исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.