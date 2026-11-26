В историческом ресторане «Палкинъ» на Невском проспекте проходит торжественная церемония вручения пятой, юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратилась генеральный директор, главный редактор «АиФ-Петербург» Алина Клименко.

Алина Клименко напомнила, что идея создания бизнес-премии родилась в 2022 году, когда журнал «АиФ-City» отмечал своё десятилетие.

«Мы подумали, как отметить юбилей, и решили, что просто разрезать торт и разлить шампанское будет слишком просто. Почему бы нам не сделать что-то особенное, что войдёт в историю города? Так появилась премия „АиФ-City. Статус“. Мы решили спросить у наших читателей, у горожан, какими товарами они пользуются, каким компаниям доверяют. И вот уже пятый год наша огромная аудитория голосует и выбирает лучших», — рассказала Алина Клименко.

Фото: spb.aif.ru/ Алиса Широбокова

За четыре предыдущих сезона бизнес-премии было вручено 123 награды.

«В следующем году мы будем праздновать уже 15-летие нашего журнала „АиФ-City“. Я надеюсь, что и экономическая, и геополитическая ситуация позволят нам организовать грандиозное событие, пригласить всех героев наших публикаций, всех героев предыдущих премий. Я вас всех уже сейчас приглашаю», — добавила Алина Клименко.

Особенностью торжественного вечера 26 ноября стало объединение сразу двух проектов Издательского дома «Аргументы и факты». Помимо лауреатов бизнес-премии «АиФ-City. Статус», в этот день чествуют победителей премии в области красоты и здоровья «Бьюти Питер».

Впереди гостей ждёт вручение наград в секретных, специальных и основных номинациях. Победителей последних определили сами жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе открытого народного голосования.

Напомним, премия «АиФ-City. Статус» была учреждена в 2022 году в честь десятилетия журнала «АиФ-City». В этом году проект отмечает свой первый юбилей.