28 ноября в Ленобласти столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Валентина Родионова. Её юность пришлась на военные годы, а сама она пережила оккупацию и принудительный труд в немецком лагере, сообщает ivbg.ru.

Война принесла и личную трагедию: отец Валентины Степановны погиб на фронте, а место его гибели осталось неизвестным.

«За плечами этой сильной женщины — век, вместивший страшные испытания, репрессии, потери, лишения и непростой послевоенный период», — отметили в администрации МО «Муринское городское поселение», добавив, что ещё подростком Валентина Степановна помогала партизанам. Вместе с другими жителями она вязала для бойцов тёплые вещи и сушила хлеб, который отправляли в блокадный Ленинград.

В свой День рождения Валентина Родионова получила поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Алксандра Дрозденко. Поздравления и подарок ей также передали руководители Муринского городского поселения.

«Ваш жизненный путь — пример стойкости и мужества, а ваша история — важная часть нашей общей памяти. Низкий поклон за пережитое, за вклад в Победу и за то, что вы сохранили память о событиях, о которых должны знать потомки», — заключили представители администрации МО.

К слову, двумя днями ранее, 26 ноября, 99 лет исполнилось Олегу Иванову из Волосовского района Ленобласти.