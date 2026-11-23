Спрос на киберстрахование среди компаний Санкт-Петербурга в 2026 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам сообщил генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

По его словам, наибольшую активность проявляют предприятия розничной торговли, производственные компании, включая фармацевтические, а также организации сферы услуг — в частности, финансового сектора.

Как рассказала заместитель генерального директора компании Татьяна Пучкова, чаще всего бизнес ищет защиту от потери данных, сбоев в работе IT-систем и остановки деятельности из-за атак шифровальщиков и других киберинцидентов. Компании страхуют как затраты на восстановление IT-инфраструктуры, так и финансовые потери от приостановки операций.

Набор рисков, включаемых в полис, зависит от специфики бизнеса и того, какие угрозы компания считает для себя наиболее значимыми. Покрытие может включать расходы на привлечение сторонних специалистов для локализации атаки, восстановление программного обеспечения и оборудования, ответственность перед третьими лицами, а также убытки от перерыва в работе. Дополнительно можно застраховать риски электронного хищения денежных средств, утечки персональных данных, а также затраты на юридическую помощь и PR-поддержку.

«Даже самая совершенная система информационной безопасности не устраняет остаточный риск полностью. Поэтому компании важно оценивать не только вероятность атаки, но и её возможные последствия: во сколько обойдётся восстановление, какие потери принесёт простой, возникнут ли обязательства перед клиентами и партнёрами. Страхование позволяет перенести часть этих финансовых рисков на страховщика», — отметил директор Санкт-Петербургского филиала компании Виталий Батов.

Дополнительно у компаний есть возможность бесплатно пройти киберчекап. Этот сервис за двое суток формирует представление о состоянии внешнего цифрового периметра, составляет карту рисков и предлагает меры по их устранению. Оценка ведётся только на основе открытых источников, без подключения к внутренним системам компании, и позволяет обнаружить уязвимости, через которые злоумышленники начинают большинство атак.