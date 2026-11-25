В 2026 году рынок страхования без учета жизни прибавит 10–15% и составит 1,8 трлн рублей, рассказал журналистам генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов. По его словам, высокая ключевая ставка сдерживает кредитные продукты, но клиенты чаще задумываются о комплексной защите.

При этом запас роста значителен: в России страхование дает около 1% ВВП, тогда как в других странах — 2–4%. На горизонте трех—пяти лет рынок может вырасти на 50—60—70%, если качество сервиса будет повышаться.

«Рынок будет развиваться за счёт клиентов, которые пока не пришли на рынок и не осознают в полной мере ценность страхования. Наша задача показать им, что страхование — это правильный способ защиты от рисков. И вторая важная история — качество сервиса: он несопоставим с тем, что было 10—15—20 лет назад, и это важно развивать. Страхование должно быть встроено в клиентские пути, чтобы оформить его можно было буквально в 2 клика в процессе покупки машины, дома, поездок», — отметил Скворцов.

Технологии уже упрощают процесс. В авиастраховании задержку рейса система определяет по внешним данным, и выплата может прийти через 16 секунд после посадки. В ОСАГО более половины обращений проходят по упрощенной схеме без участия человека, а самый быстрый случай урегулирования занял 46 минут — от ДТП до выплаты.