Советский и российский музыкант Олег Бондалетов ушёл из жизни. Об этом написали в соцсетях его коллеги.

В частности, такую информацию 29 ноября приводит паблик рок-группы Pushking Community во ВКонтакте. В ней Бондалетов был клавишником. Ему было 68 лет.

Смерть наступила после продолжительной болезни. О дате прощания обещают сообщить дополнительно.

Уроженец советского Запорожья Олег Бондалетов после службы на Балтийском флоте выступал в составах групп «Романтики», «Синдикат», «ЗаРок» и «Лира». 25 лет состоял в коллективе PushKing, кроме того, был бэк-вокалистом в группе BECAUSE.

Кроме того, музыкант состоял и в группе «Поющие гитары».