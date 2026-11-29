В Ломоносовском районе Ленобласти два человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщает МВД.

Трагедия произошла 29 ноября в 13.35 на 63-м километре трассы «Санкт-Петербург — Ручьи». Scania под управлением 44-летнего мужчины выехала на встречную полосу и столкнулась с легковыми машинами «Лада Нива», которой управлял 38-летний мужчина, и Exeed, её вёл 69-летний гражданин.

Водители легковых машин скончались на месте. Пассажир «Лады Нивы» и пассажирка Exeed получили тяжёлые травмы. Их госпитализировали.

Личности пострадавших устанавливаются. Полиция проводит проверку.

Водитель грузовика заявил полицейским, что машину занесло. И в результате он выехал на встречную полосу.