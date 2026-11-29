В Питкярантском районе Карелии убили 14-летнюю девочку. Об этом сообщает СКР.

Тело было обнаружено в посёлке Юляристиоя Питкярантского района 28 ноября. На нём специалисты зафиксировали следы насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 16-летний знакомый погибшей. СКР собирается требовать в суде его водворения в СИЗО.

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на произошедшее. Он ждёт от руководства республиканского СК доклада о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.