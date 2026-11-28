В грядущий понедельник, 30 ноября, в Петербурге закрывается единственный в городе «Центр изготовления льготных БСК».

Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, работать он не будет из-за ремонтных работ.

«В период закрытия „Центра изготовления льготных БСК“ все операции по оформлению анкет-заявок на изготовление именных БСК с фотографией, замене нечитаемых, деформированных или утраченных БСК с фотографией производятся в кассах станций метрополитена», — отметили в ведомстве. Информации о том, когда центр откроют, пока нет. Об этом обещали сообщить дополнительно.

Напомним, Центр льготных бесконтактных смарт-карт (БСК) расположен в доме № 3 по Чернорецкому переулку у станции метро «Площадь Александра Невского—2». Льготные БСК дают право на проезд в петербургском транспорте со скидкой или бесплатно определённым категориям граждан. Иными словами, это именной проездной билет, привязанный к льготной категории, с вашим фото и персональными данными.