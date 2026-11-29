В Приморском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в зверском избиении пенсионера. Об этом сообщает МВД.

Преступление было совершено днём 27 ноября на проспекте Королёва у дома № 26 корпус 1. Тяжёлые травмы получил 69-летний мужчина. Медики его госпитализировали.

Прибывшие на место полицейские задержали 41-летнего неработающего гражданина. По данным следствия, он напал на пенсионера в ходе внезапно возникшего конфликта.

Возбуждено уголовное дело о причинении умышленных телесных повреждений. Сейчас подозреваемый находится в ИВС.