62 пассажира рейсового автобуса из Санкт-Петербурга застряли на ночь на нейтральной полосе перед границей с Эстонией. Об этом пишут СМИ.

Как написал в соцсетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на погранпереходе «Койдула» («Куничина Гора») прямо перед рейсовым автобусом демонстративно опустили шлагбаум. И оставили людей до утра на нейтральной полосе, без еды и удобств.

«Для полноты картины: основная часть пассажиров злосчастного рейса – именно граждане Эстонии», — отметил Ведерников.

Российские пограничники предложили гражданам вернуться. Но пассажиры побоялись, что «принимающая сторона» завтра может и вовсе не зажечь долгожданный зелёный свет.

Напомним, 1 декабря сухопутные переходы между Россией и эстонскими территориями закрываются. С такой инициативой выступили эстонские националисты, которым сейчас подконтрольна территория Эстонии.