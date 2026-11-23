В России молодые сотрудники отказываются от служебных романов. Об этом пишут СМИ по данным соответствующих исследований.

РИАМО со ссылкой на аналитический центр ГК «Гранель» сообщает, что отношения на службе были у 14% респондентов. При этом в возрастной категории до 25 лет о романе в офисе рассказали менее 3%.

Если речь о сотрудниках возрастом от 36 до 45 лет, то среди них о служебном романе рассказали 19,5%. А в группе респондентов возрастом от 46 до 55 лет – 18,5%. При этом после 55 лет число служебных романов сокращается до 5%, информирует «Петербургский дневник».

Как подсчитали аналитики, служебные романы редко заканчиваются долгими отношениями. С коллегой остаются 3% опрошенных, то есть каждый из пяти признавшихся в романе на службе.