Столица Ленинградской области — Гатчина — 22 ноября отмечает своё 230-летие. С юбилеем горожан поздравил губернатор Александр Дрозденко.

Он напомнил о том, что в 1796 году Павел I после своего вступления на престол подписал указ о том, чтобы загородную резиденцию императоров сделать городом. При Павле I в Гатчине был центр управления империей. А при Александре III город стали называть «тайной столицей» России. Император предпочитал править именно оттюда, из своего любимого дворца.

«Гатчина — это и предприятия, и рабочие места, и люди, которые здесь живут и трудятся. Это город, который умеет помнить и умеет мечтать. С праздником, дорогие гатчинцы!» — сказал Дрозденко.

Он также пожелал, чтобы Гатчина всегда оставалась живым, умным и красивым городом.