В Санкт-Петербурге с начала 2026 года судебные приставы восстановили права 160 человек, пострадавших ранее от мошеннических действий. Об этом сообщает ФССП.

Как пишет SPBVedomosti.ru, с лиц, осуждённых за мошенничество, они взыскали более 42 млн рублей. Одним из пострадавших от мошенников оказался 81-леетний житель Кировского района. Под предлогом перерегистрации медицинской карты у него выудили паспортные данные и номер СНИЛС. В результате дальнейшей обработки деньги пожилого человека достались аферистам. Их забрал у него и передал им 23-летний курьер.

Но курьера быстро поймали. Суд назначил ему условный срок и обязал возместить пострадавшему 304 тысячи рублей. В результате должник выплатил всю положенную сумму.