Закрытие эстонскими националистами КПП на границе с Россией в первую очередь негативно отразятся на жителях Эстонии. Об этом заявил журналистам глава Ивангорода Виктор Карпенко.

По его словам, они потеряют возможность навещать друзей и родственников в РФ и приезжать с туристическими целями. Также они не смогут посещать могилы своих родственников, пишет «Вечёрка» со ссылкой на ТАСС.

Карпенко отметил, что между жителями Ивангорода и Нарвы сложились исторически родственные и дружеские связи. Он считает, что решение эстонских властей может повлечь рост недовольства среди собственных граждан.

Он также назвал действия эстонского руководства провокационными. Напомним, с 1 декабря Эстония закроет автомобильные пункты пропуска через границу с РФ.