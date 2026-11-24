В Лужском районе Ленинградской области стартовал капитальный ремонт участка региональной дороги Оредеж — Тесово — Чолово. На первом этапе специалисты приступили к строительству опор временного моста через реку Оредеж в районе деревни Усадище, сообщает «Онлайн47».

После завершения строительства временного сооружения движение транспорта переведут на него. Это позволит провести ремонт основного моста, сохранив транспортное сообщение.

В ходе работ на основном мосту полностью заменят пролётное строение, расширят проезжую часть и уложат новое асфальтовое покрытие. Кроме того, установят современные барьерные и пешеходные ограждения.

«Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году», - отмечает издание.

Напомним, в Петербурге завершилась навигация по каналам и рекам.