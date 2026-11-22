Санкт-Петербург 22 ноября окажется между двух циклонических вихрей. Об этом предупреждают синоптики.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, один из них замер над Прибалтикой. А второй с юга выходит в Архангельскую область. В результате небо над Петербургом и Ленобластью продолжат закрывать плотные облака. Местами вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. А ближе к вечеру могут быть туманы.

Температура воздуха в Петербурге составит 0…+2°. В Ленинградской области возможно 0…+3°.

Ветер будет северо-восточный силой 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастёт до 749 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.

23 ноября в Петербурге ожидается небольшой снег, а местами гололедица. Ночью температура воздуха составит -1…+1°, а днём — 0…+2°.