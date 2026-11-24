Невский районный суд Санкт-Петербурга признал право собственности за мужчиной по имени Владимир на 2 млн рублей, которые он обнаружил в сумке в одном из городских парков. Об этом в ТГ-канале сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как следует из материалов дела, 30 ноября 2025 года мужчина во время прогулки нашёл в парке сумку с денежными средствами. Владимир не стал присваивать находку, а сразу сообщил о ней в полицию. Уже 1 декабря он передал в отдел полиции соответствующее заявление и дал объяснения.

В ходе проверки правоохранителям не удалось установить владельца денег. В марте 2026 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с невозможностью установить фактического собственника обнаруженных 2 млн рублей.

После этого Владимир обратился в УМВД России по Невскому району с заявлением о признании за ним права собственности на находку. Однако в удовлетворении просьбы ему отказали, сославшись на нарушение требований статьи 227 Гражданского кодекса РФ, регулирующей порядок действий лица, обнаружившего чужую вещь. Не согласившись с решением полиции, мужчина обратился в суд.

Изучив обстоятельства дела, суд не согласился с доводами представителей УМВД. Было установлено, что Владимир выполнил основную обязанность нашедшего вещь — незамедлительно сообщил о находке в полицию. Доказательств того, что мужчина пытался скрыть деньги или утаить факт их обнаружения, представлено не было.

«Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ, суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена, как это установлено выше, истец сообщил о находке в органы полиции, доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется», - отмечается в решении.

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