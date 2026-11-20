В Санкт-Петербурге 18 ноября состоялась церемония награждения лауреатов Второй Евразийской премии «Ассамблеи автомобилистов». Мероприятие прошло в концертном зале «Аврора» и объединило представителей автомобильной отрасли, спортсменов, общественных деятелей, журналистов и блогеров. Дипломы и кубки получили 82 финалиста.

Церемонию открыли председатель экспертного совета премии, автоэксперт Александр Пикуленко и председатель оргкомитета, генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленьков.

Гран-при премии получила международная выставка запасных частей и оборудования MIMS Automobility, которую также признали выставкой года в автомобильной отрасли. Группа компаний «Супротек» стала лауреатом в категории «Моторные масла, автохимия и индустриальные смазки».

В номинации «Служение Отечеству» среди награждённых — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенёв и предприятия «Пассажиравтотранс» и «Третий Парк».

За достижения в автоспорте отметили Владимира Чагина, Эдуарда Николаева, первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова и других спортсменов. Среди лауреатов в категории «Автоинфлюенсеры» — Константин Заруцкий, Елена Лисовская и Владислав Барашенков.

Отдельные награды получили представители средств массовой информации. В специальной номинации СРО АМИ «Рекламный совет» в числе лауреатов оказались «Аргументы и факты».

Учредителями премии выступают коммуникационное агентство и продюсерский центр «Евразийский стратегический альянс» и медиапроект «Ассамблея автомобилистов».

Завершилась церемония музыкальной программой с участием российских и зарубежных исполнителей.