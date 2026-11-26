В Санкт-Петербурге объявили первых победителей основных номинаций юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус — 2026».

В шорт-лист номинации «Строительство / Недвижимость» в этом году вошли десять компаний. По итогам открытого народного голосования лидером стала группа компаний «Лидер Групп».

В номинации «Промышленные предприятия» победителем стал «БФТ-Холдинг».

В этом году в рамках бизнес-премии «АиФ-City. Статус» учреждены девять основных номинаций. Победителей определили сами жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе народного голосования на сайте проекта. Торжественная церемония вручения наград проходит 26 ноября на Невском проспекте. В этом году премия проводится уже в пятый раз.