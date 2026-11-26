В Санкт-Петербурге наградили лучшие предприятия индустрии красоты и здоровья. Церемония вручения премии «Бьюти Питер», учреждённой Издательским домом «Аргументы и факты», прошла 26 ноября в самом сердце Северной столицы — в историческом ресторане на Невском проспекте.

В этом году лауреатов определили в 12 основных и одной специальной номинациях. При выборе победителей учитывались результаты народного голосования на сайте премии, проверки тайных покупателей и оценки экспертного совета.

Сразу две награды получила компания COLOR CONCEPT, ставшая лидером в номинациях «Ногтевой сервис» и «Парикмахерское искусство». Лучшим салоном полного спектра признали «Сахар», а победителем в номинации «Массаж» стал Oh My Face.

В номинации «Косметологическая клиника» победила Клиника семейной косметологии, в категории «Эстетическая медицина» — «Эстетик Клуб», а в номинации «Пластическая хирургия» — «СМ-Клиника». Сразу два лауреата оказались в номинации «Эстетика улыбки»: стоматологии «Все свои» и «Интан» набрали одинаковое количество баллов по совокупности трёх оценок.

Лучшим в направлении «Биохакинг / Антиэйдж» признали центр терапевтического голодания и детокса «Архитектура здоровья». В номинации «Отель-курорт» победила «Игора», в категории «Городской спа-отель» — «Новый Петергоф», а в номинации «Велнес и спа» — городской курорт «Термоленд».

Специальную награду в номинации «Эстетическая медицина нового поколения» получила Seline Clinic. Её вручил партнёр мероприятия — бренд 19LAB onSkin.

В общей сложности обладателями наград стали 13 компаний. В этом году церемонию вручения премии «Бьюти Питер» объединили с награждением лауреатов юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус».