В Санкт-Петербурге назвали победителей бизнес-премии «АиФ-City. Статус — 2026» в сфере медицины, гостиничного и ресторанного бизнеса. Лидеров определили по итогам открытого народного голосования среди жителей Петербурга и Ленинградской области.

В номинации «Медицина» победителем стала клиника «Вилирис детская медицина».

Звание «Отель года» по итогам голосования получил отель «Балтия».

В номинации «Ресторан года» наибольшую поддержку участников народного голосования получила сеть ресторанов «Теремок».

Торжественная церемония вручения пятой ежегодной бизнес-премии «АиФ-City. Статус» проходит 26 ноября в историческом ресторане «Палкинъ» на Невском проспекте.

Проект Издательского дома «Аргументы и факты» объединяет представителей разных отраслей бизнеса и позволяет жителям региона самостоятельно выбирать компании, заслужившие их доверие.