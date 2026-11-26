В историческом ресторане «Палкинъ» на Невском проспекте, 47, началась торжественная церемония вручения ежегодной бизнес-премии «АиФ-City. Статус — 2026». Сегодня, 26 ноября, здесь подводят итоги юбилейного, пятого сезона проекта и чествуют лучшие предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Торжественный вечер объединил представителей делового сообщества Северной столицы, руководителей предприятий, экспертов и партнёров премии.

В этом году победителей определят в десяти номинациях: «Строительство / Недвижимость», «Промышленные предприятия», «Медицина», «Финансовые услуги», «Ресторан года», «Отель года», «Работодатель года», «Бренд года», «Юбилей на 5» и «Секретная номинация», которая остаётся одной из главных интриг вечера.

Важным этапом премии стало народное голосование, проходившее с 4 по 15 ноября. Жители Петербурга и Ленинградской области смогли поддержать компании, заслужившие их доверие и признание.

Напомним, премия «АиФ-City. Статус» была учреждена Издательским домом «Аргументы и факты» в 2022 году в честь десятилетия журнала «АиФ-City». За пять лет проект стал традиционной площадкой для чествования успешных предприятий региона, внесших значительный вклад в развитие его деловой среды.