В Санкт-Петербурге 58-летний водитель бульдозера из Коми добился от бывшего работодателя процентов за задержку выплат. Об этом сообщает ФССП.

Как пишут SPBVedomosti.ru, работник регулярно выезжал на вахту, но с компанией трудовые отношения не были официально оформлены. После прекращения сотрудничества мужчина потребовал через суд признать факт трудовых отношений и восстановить его на работе, а за время вынужденного прогула выплатить заработок. Дело дошло до Верховного суда Коми. Исковые требования были удовлетворены. С работодателя взыскали в целом почти 700 тысяч рублей. В 2025 году эта сумма была передана истцу.

Но выплаты поступили с задержкой. И после отказа районного суда Верховный суд Коми обязал компанию выплатить гражданину около 82 тысяч рублей в счёт процентов. После ареста автомобиля фирмы Toyota Land Cruiser Prado 150 2022 года выпуска долг был целиком погашен.