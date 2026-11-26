На торжественной церемонии вручения пятой, юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус» определили лауреатов специальных номинаций. Награды за профессиональные достижения получили представители строительной отрасли, рынка недвижимости и медицины.

Обладателем звания «Стандарт качества — 2026» стала компания «Рестроймастер».

В специальной номинации «Свой берег» наградили создателей семейного квартала «Огни залива». Проект отметили за освоение прибрежных территорий Санкт-Петербурга. Примечательно, что девелопер квартала — группа компаний «БФА-Девелопмент» — в этом году также отмечает юбилей: 35 лет со дня основания.

Ещё одну специальную награду получила стоматологическая клиника «Универстом», ставшая лауреатом в номинации «Экспертный центр имплантации и протезирования зубов».

Торжественная церемония вручения бизнес-премии проходит 26 ноября в историческом ресторане на Невском проспекте. В этом году проект отмечает своё пятилетие.