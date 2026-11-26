В историческом ресторане «Палкинъ» на Невском проспекте завершилась торжественная церемония вручения пятой, юбилейной бизнес-премии «АиФ-City. Статус». Вечером 26 ноября здесь наградили лучшие предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заключительной наградой вечера стала премия в номинации «Юбилей на 5», учреждённой специально к пятилетию проекта. За победу в ней боролись компании и организации, которые в 2026 году также отмечают круглые даты.

Лауреатом стал Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, празднующий в этом году100-летие.

Всего в рамках пятого сезона бизнес-премии награды вручили в 18 номинациях: девяти основных, шести секретных и трёх специальных. Кроме того, в этот вечер состоялось награждение победителей премии в области красоты и здоровья «Бьюти Питер».

Торжественное мероприятие сопровождалось модным показом, в ходе которого гостям представили три дизайнерские коллекции. Официальная часть вечера завершилась традиционной общей фотографией лауреатов.

После награждения гостей ждала неформальная часть мероприятия с выступлением ансамбля «Невский джаз» и его солистки, лауреата международных конкурсов Антонины Плетцер.