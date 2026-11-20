В Санкт-Петербурге к 5 апреля 2027 года завершат проектно‑изыскательские работы по корректировке документации на реконструкцию станции метро «Парк Победы». Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Ведомство ответило на вопросы, поступившие на прямую линию губернатора Александра Беглова. По словам представителей комитета, необходимость корректировки документации вызвана обращениями жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Они попросили скорректировать архитектурный облик здания.

Сейчас по поручению Смольного «Петербургский метрополитен» дорабатывает проект с учётом этих пожеланий, пишет Piter.tv.

В Комитете добавили, что пауза в строительных работах оказалась нужна, чтобы учесть детали, значимые для горожан, и сохранить историческую ценность объекта. После корректировки проектной документации подрядчики вернутся к основным этапам реконструкции.

Напомним, станция была закрыта на реконструкцию 29 июня 2025 года. Изначально все работы планировалось закончить к августу либо к декабрю 2027 года. Но в начале нынешнего года оказалось, что проект нужно корректировать. Ветеранские организации настаивали на том, что облик вестибюля должен быть более монументальным.