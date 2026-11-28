Матч между старинными соперниками — петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился полным разгромом столичных футболистов. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу суине-бело-голубых.

Команды встретились в рамках 16-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Мохамед Аззи отправил мяч в свои ворота, а на 40-й нападающий «Зенита» Максим Глушенков удвоил преимущество своей команды, перебросив вратаря Максима Бориско. На 51-й минуте бразилец Луис Энрике довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой ударом из-за пределов штрафной отставание в счёте сократил, но это не помогло — на 81-й минуте Глушенков оформил дубль.

«ЧЕТВЕРТЫЙ!!!! ЧЕТВЕРТЫЙЙЙЙ!!! ГЕНИИ!!!!!!! — радовались зенитовцы в соцсетях. — ВСЕ! ГРОМИМ ЦСКА В МОСКВЕ!»

Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 31 набранное очко в первом круге. ЦСКА в 15 турах набрали 26 очков и располагаются на пятой строчке с отставанием от лидирующего «Динамо» (32) в шесть очков.