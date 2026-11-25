Воспитанник клубной Академии «Зенита» провел встречу против «Крыльев Советов» уверенно на мяче, и в борьбе с соперниками. Об этом «Радио Зенит» рассказал главный тренер молодежной команды сине-бело-голубых Евгений Зезин.

«Очень рад за него! Мне кажется, что если он будет получать больше игровой практики, то станет ещё сильнее», — сказал тренер. Он напомнил, что сначала Мусаев был с первой командой не на постоянной основе, а с лета его забрали в тренировочный процесс и товарищеские игры. Зезин пожелал футболисту закрепиться в основном составе и чаще играть за «Зенит».

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 24 ноября «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0.