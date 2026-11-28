Из-за проведения мультимедийного шоу на Дворцовой площади на три дня перекроют Миллионную улицу. С 4 по 6 декабря по ней смогут проехать только задействованные в мероприятиях машины и спецтранспорт — полиция, скорая и пожарные.

Информация об этом опубликована на портале правовых актов правительства Санкт-Петербурга.

Движение будет закрыто по всей Миллионной — от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки с 00:00 4 декабря по 23:59 6 декабря. Знаки и ограждения установит и затем демонтирует комитет по культуре — он и отвечает за перекрытие. Работу зоны платной парковки на перекрытом участке приостанавливать не будут.

Яркие представления станут завершающим штрихом Года петербургской культуры. На фасады Главного штаба будут проецироваться 3D-инсталляции, на которых при помощи 50 мощных проекторов оживут научные формулы, стихи и музыка. В шоу задействуют колонны и все 228 окон здания.

Героями представления станут деятели искусства, науки и культуры, чьи юбилейные даты приходятся на 2026 год: Михаил Ломоносов, Огюст Монферран, Фёдор Достоевский, Карл Фаберже, а особый акцент в сценарии сделали на судьбах Дмитрия Шостаковича и Дмитрия Лихачёва – в этом году отмечается 120 лет со дня их рождения. Текст светового шоу озвучили народный артист Николай Буров и Михаил Касапов из театра «Мастерская».

Помимо мультимедийного шоу, на Дворцовой состоится финал конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Его тема в этом году — «Отражение в искусстве». Видеохудожники из разных регионов страны создали зарисовки о своей малой родине, её истории и традициях.

Показы состоятся 5 декабря с 19:00 до 22:00 и 6 декабря с 18:00 до 22:00. А за день до представления пройдёт репетиции. Вход свободный.