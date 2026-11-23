В Петербурге планируют расширить площадь зелёных насаждений общего пользования на 127 гектаров. Комиссия Законодательного собрания по градостроительству поддержала законопроект, предусматривающий включение в соответствующие перечни 161 новой территории.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, изменения затронут все 18 районов Северной столицы. В перечень зелёных насаждений городского значения предложено включить 47 новых территорий, местного значения — 108. Ещё девять участков планируется внести в резерв озеленения.

Кроме того, документ предусматривает уточнение границ сотен уже существующих парков, садов и скверов.

Особое значение изменения имеют для Калининского района, который после принятия закона сможет достичь установленного норматива минимальной обеспеченности жителей зелёными насаждениями.

Как отметил председатель Комитета по контролю за имуществом Петербурга Михаил Сергеев, сейчас этому нормативу не соответствуют шесть районов: Калининский, Кронштадтский, Невский, Приморский, Фрунзенский и Центральный.

«Вопросы обеспеченности населения зелёными насаждениями — важная часть нашей работы. И не всегда количество новых территорий ЗНОП успевает за количеством вводимого жилья, в этом направлении есть куда расти», — подчеркнул Михаил Сергеев.

После одобрения профильной комиссией законопроекту предстоит пройти дальнейшее рассмотрение в Законодательном собрании Петербурга.