В Петербурге предложили ужесточить правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутаты Законодательного собрания выступили за государственную регистрацию такого транспорта, обязательное обучение пользователей и проверку их знаний правил дорожного движения.

Как сообщил председатель постоянной комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилёв, соответствующее обращение в Министерство транспорта России доработают с учётом предложений парламентариев и направят в ведомство в ближайшее время.

Одной из ключевых инициатив стало введение обязательной проверки не только теоретических знаний ПДД, но и практических навыков управления электросамокатами. Кроме того, депутаты предлагают закрепить требование об использовании защитной экипировки, прежде всего шлемов.

Отдельное внимание уделили ограничениям движения. Петербургские парламентарии считают, что при разработке новых правил необходимо учитывать не только мощность и массу СИМ, но и их габариты. Также предлагается законодательно закрепить право регионов самостоятельно определять территории, где движение и парковка электросамокатов будут запрещены.

Ещё одна инициатива касается ответственности за нарушения ПДД. Депутаты намерены предложить дополнительные механизмы привлечения водителей СИМ к ответственности, а также организовать сбор статистики Госавтоинспекцией по курьерам, использующим такой транспорт.

По мнению участников заседания, для эффективного регулирования важно учитывать не только технические характеристики устройств, но и особенности их пользователей.

Решение доработать обращение в Минтранс с учётом всех предложений члены профильной комиссии поддержали единогласно.