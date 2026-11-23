В Санкт-Петербурге впервые использовали беспилотники для обследования объекта культурного наследия с признаками самовольной реконструкции. С помощью дрона специалисты смогли осмотреть труднодоступные части исторического здания, к которым невозможно подобраться с земли. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Совместное обследование провели сотрудники Технопарка Санкт-Петербурга и городского Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Первым объектом проверки стал дом Клейнаделя, где ранее выявили признаки незаконной реконструкции флигеля.

Провести полноценный осмотр здания традиционными способами оказалось затруднительно. Из-за плотной исторической застройки и ограниченного доступа во внутренний двор специалисты не могли обследовать отдельные участки сооружения с земли.

Для решения проблемы задействовали беспилотную авиационную систему. Дрон позволил осмотреть труднодоступные конструкции здания и получить подробные изображения, необходимые для дальнейшей оценки его состояния и характера возможных нарушений.

Как отметил Кирилл Поляков, сотрудничество с Комитетом по контролю за имуществом стало ещё одним направлением применения беспилотных технологий для решения городских задач.

С февраля 2026 года специалисты провели более 80 полётов на территории Петербурга и Ленинградской области. За это время они отработали 11 сценариев использования беспилотных авиационных систем, а общий налёт составил 400 часов.

Полученный опыт расширяет возможности применения дронов при обследовании городской инфраструктуры, в том числе исторических зданий, доступ к которым затруднён из-за особенностей застройки.