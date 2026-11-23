Государственный Эрмитаж получил в дар редкий китайский шёлковый свиток-панно, некогда входивший в личную коллекцию императора Цяньлуна. Торжественная церемония передачи состоялась 20 ноября в Гербовом зале Зимнего дворца, где открылась выставка «Императорский Китай. Династия Цин (1644–1911)».

Ценный экспонат музею передал коллекционер и меценат Анатолий Жуков. Особенность подарка заключается в его происхождении: на панно сохранились шесть вышитых красным шёлком императорских печатей, одна из которых служила инвентарным знаком собрания правителя.

Свиток выполнен в традиционном китайском жанре хуаняо — «цветы и птицы», известном с XII века. На нём изображены цветущая слива, камелия, нарциссы и сидящая на ветке птица майна, способная подражать человеческой речи. Композиция посвящена наступлению весны и китайскому Новому году, символизируя пожелания долголетия и процветания.

Изображение повторяет произведение художника Ян Нинцзая, написанное в 1625 году. В верхней части панно также вышито стихотворение императора Цяньлуна, сочинённое в 1784 году. В нём правитель воспевает пробуждение природы, распускающиеся цветы и одинокую птицу.

Сам Цяньлун, правивший Китаем с 1736 по 1795 год, был не только государственным деятелем, но и поэтом, каллиграфом, художником и страстным коллекционером. По его распоряжению собирались древние произведения искусства и создавались новые шедевры.

Специалисты датируют создание шёлкового панно периодом между 1784 годом и началом XIX века. Его подлинная ценность для Эрмитажа связана прежде всего с подтверждённой принадлежностью к императорскому собранию.

Хотя коллекция китайского искусства Эрмитажа насчитывает десятки тысяч экспонатов и считается крупнейшей в России, произведений с инвентарной печатью императора в ней прежде не было.

Теперь уникальный свиток займёт постоянное место в Галерее искусства Китая на третьем этаже Зимнего дворца, рядом с другими памятниками эпохи династии Цин.