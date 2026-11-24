Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Л. Якобсона 4, 5 и 6 декабря представит балет «Щелкунчик» в редакции народного артиста России Николая Цискаридзе. В канун зимних праздников Театр приглашает на самый популярный «зимний» балет, занимающий почетное место в афише декабря.

На сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдут первые в сезоне показы волшебной истории о любви, мечте и вере в добро. Балет «Щелкунчик» не случайно называют погружением в мир детства. Автор самой популярной хореографической версии Василий Вайнонен ориентировал её первоначально на юных воспитанников Ленинградского государственного хореографического техникума. Сейчас это образовательное учреждение во всём мире знают как Академию русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой.

Когда три года назад ректор Академии Николай Цискаридзе работал над своей сценической редакцией знаменитого балета Чайковского, он вернулся к замыслу Вайнонена. Спектакль Театра балета имени Леонида Якобсона, поставленный в сотрудничестве с Цискаридзе, замечателен тем, что все детские роли исполняют дети. Воспитанникам Академии русского балета доверены не только эпизодические, но и центральные партии.

«На празднике в доме Штальбаумов дети веселятся, с нетерпением ждут подарков, озорничают – ведут себя, как обычные девочки и мальчики, которых родители не отправили в кровать вовремя. И лишь по прибытии в город Конфитюренбург Маша и Принц-Щелкунчика преображаются, теперь в этих партиях на сцену выходят взрослые артисты. Героиня стала прекрасной принцессой, а Щелкунчик – благородным рыцарем. Им доверены самые технически сложные и самые красивые танцевальные эпизоды спектакля», — говорят создатели спектакля.

Воспитанники Академии русского балета ждут зимних показов «Щелкунчика» с таким же нетерпением, как и зрители. Для будущих артистов это бесценный профессиональный опыт, возможность почувствовать магию сцены. Педагоги тщательно готовят исполнителей, отрабатывают каждую мизансцену и пластический нюанс. В декабрьских спектаклях Театра балета имени Леонида Якобсона будет занято до сорока юных артистов. Спектакли пройдут на сцене БДТ, именно там три года назад была представлена премьера «Щелкунчика» в редакции Николая Цискаридзе. Спектакль стал символом искренности и красоты.

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