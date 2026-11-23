Экипаж сухогруза Sparta II, подвергшегося атаке беспилотников в Финском заливе 21 ноября, благополучно вернулся в Петербург. Моряки прибыли в Большой порт Санкт-Петербург вечером 23 ноября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Сегодня в 20:00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошёл на берег в морском порту „Большой порт Санкт-Петербург“. Пострадавших нет», — рассказал глава 47-го региона.

По словам Александра Дрозденко, повреждённый сухогруз с грузом остался на плаву и также прибыл в петербургский порт. Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в оказании помощи морякам.

Напомним, утром 21 ноября сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград, подвергся атаке беспилотников в международных водах Финского залива. Инцидент произошёл примерно в трёх морских милях от российской границы.

После удара на борту вспыхнул пожар. К его тушению подключились российские и финские спасательные службы. Впоследствии экипаж самостоятельно эвакуировался на другое судно.

В результате происшествия никто из моряков не пострадал.