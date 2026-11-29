Во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело о гибели семилетнего мальчика при пожаре в квартире одного из домов на улице Арсенальной в деревне Новое Девяткино. Об этом сообщает СКР.

Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.

По данным следственного отдела по городу Мурино, пострадали сам мальчик и его бабушка. Ребёнок скончался в медицинском учреждении. Женщине оказывают помощь медики.

Напомним, пожар произошёл утром 29 ноября в одной из квартир. Огонь охватил порядка шести квадратных метров.