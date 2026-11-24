В Мурине Всеволожского района Ленобласти на улице Новой сгорел магазин «Дикси». Об этом сообщает МЧС.

Возгорание произошло в одноэтажном здании. Выгорела обстановка внутри самого магазина и прилегающего к нему спортзала. Площадь очага составила 100 квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены дежурные смены 147-й и 94-й пожарных частей от МЧС и Леноблпожспаса, а также 16-й пожарной части Санкт-Петербурга. Спасатели вскрыли снаружи кровлю, а для выявления очагов горения применяли.

Пострадавших нет. МЧС напоминает населению о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью электропроводки. Также не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы. В случае обнаружения дыма или огня нужно немедленно звонить по номеру 112.