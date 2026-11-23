В Приморском районе Петербурга при пожаре в жилом доме на проспекте Королёва, 63, корпус 2, пострадала женщина. Её доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Возгорание произошло 23 ноября в трёхкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16:44. Огонь охватил 19 квадратных метров.

Из-за сложности тушения в 17:09 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. К ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и пять единиц техники.

В 17:33 пожар удалось локализовать. После этого повышенный номер сложности сняли, понизив ранг до № 1.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливаются. Информация о состоянии госпитализированной женщины пока не уточняется.