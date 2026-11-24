В Выборгском районе Ленобласти отдана под суд группа охотников за чужими квартирами. Об этом сообщает МВД.

Фигурантов поймали в конце декабря 2025 года. По данным следствия, в 2021-2023 годах они находили людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и затем входили к ним в доверие. А в результате лишали их единственного жилья.

Всего следователи установили пять эпизодов мошенничества. Общий размер ущерба потерпевшим превысил 17,7 миллиона рублей.

Злоумышленники подыскивали одиноких и пожилых людей, злоупотреблявших алкоголем, а также наркозависимых лиц. Они создавали видимость заботы о них и участия в их судьбах, оказывали психологическое давление. Обещали помощь, в том числе и с улучшением жилищных условий. Систематически спаивали своих жертв, лишали возможности оценивать трезво происходящее и склоняли к подписанию документов, нужных для переоформления недвижимости.

Каждый соучастник имел криминальный опыт и выполнял свою, отведённую ему роль. При этом фигуранты маскировали свою преступную деятельность под оказание законных юридических и риелторских услуг.

Теперь троим подельникам грозит по десять лет лишения свободы и крупные штрафы. На похищенные объекты недвижимости уже наложен арест.