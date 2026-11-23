В Петербурге вынесли приговор участникам преступной группы, которая обманывала мужчин с помощью подставных свиданий в ресторанах. За полгода жертвами мошенников стали 13 человек, потерявших в общей сложности более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Как установил суд, организатор схемы Даниил Гришин открыл два заведения — «Дегустерию» и «Виджитерию». Для привлечения клиентов использовали девушек-промомоделей, которые создавали поддельные анкеты в приложениях для знакомств, завязывали переписку с мужчинами и договаривались о встречах.

На свидания девушек привозили водители на автомобилях премиум-класса, представлявшиеся личными шофёрами или сотрудниками такси бизнес-класса. Затем мужчин под различными предлогами приглашали в один из ресторанов.

В заведении спутницы заказывали дорогой алкоголь, стоимость которого была многократно завышена. При этом официанты отвлекали посетителей от изучения меню и проверки сумм на платёжных терминалах. В результате ничего не подозревавшие мужчины получали счета на десятки тысяч рублей.

Если посетители отказывались платить, участники группы могли прибегнуть к насилию. В одном из эпизодов Даниил Гришин лично ударил клиента кулаком по лицу.

Чтобы обманутые мужчины не обращались в полицию, девушки продолжали переписываться с ними и после свиданий, поддерживая видимость романтического знакомства.

По данным суда, преступная схема действовала с июля по декабрь 2023 года. За это время мошенники обманули 13 мужчин на сумму свыше 1,1 млн рублей.

В итоге Даниила Гришина и ещё четверых фигурантов приговорили к срокам от двух с половиной до четырёх с половиной лет колонии общего режима. Дополнительно им назначили штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей. Организатору также на три года запретили работать в сфере общественного питания. Всех пятерых взяли под стражу в зале суда.

Ещё двое участников получили сроки в один год четыре месяца и один год пять месяцев, однако их освободили в зале суда с учётом времени, проведённого под домашним арестом. Остальным фигурантам назначили условные сроки и штрафы.