В Московском районе Санкт-Петербурга в элитной иномарке полицейские задержали троих молодых людей с килограммом синтетического наркотика. Об этом сообщает МВД.

Задержание было произведено возле дома №107 на Витебском проспекте. Для проверки документов экипаж ГИБДД остановил машину марки «Лексус IS250». За рулём был 24-летний житель Всеволожска. А в качестве пассажиров ехали его друзья-ровесники из Петербурга и Краснодарского края.

Под передним пассажирским сиденьем при осмотре автомобиля силовики нашли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Всех троих доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит 15-20 лет лишения свободы.