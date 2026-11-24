Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор гражданину, признанному виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Решением поделились в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, инцидент произошёл 12 февраля 2026 года в квартире дома на улице Окуловской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выразил несогласие с законными действиями сотрудников полиции, которые задерживали мужчину, подозреваемого в разбое. Взяв катану, мужчина нанёс одному из полицейских удар по руке. В результате сотрудник получил серьёзные повреждения мышц, суставов и сухожилий, а также резаную рану кисти с повреждением лучевой артерии.

«В ходе судебного разбирательства человек признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Катану постановлено уничтожить», - отметили в пресс-службе.

Также другой житель Петербурга получил два года колонии за стрельбу с балкона.