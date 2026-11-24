Росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, который напал на сотрудников больницы на Будапештской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошёл 22 ноября около 03:00. В медицинское учреждение доставили 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения с признаками наркотического воздействия. Из-за плохого самочувствия он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому санитары усадили его в специальное кресло и отвезли на осмотр.

Однако в кабинете пациент внезапно стал вести себя агрессивно и набросился на медицинский персонал. Он ударил кулаком по голове 45-летнюю санитарку и 19-летнего санитара-транспортировщика. Сотрудники больницы нажали кнопку тревожной сигнализации и сообщили о происшествии правоохранителям. Прибывшие росгвардейцы при содействии полиции задержали нападавшего.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконное хранение наркотиков. После задержания его доставили в 5-й отдел полиции.

«Оба пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Им потребовалась медицинская помощь», - отметили представители Росгвардии.

Напомним, другой петербуржец получил 3,5 года колонии за нападение на полицейского с катаной.