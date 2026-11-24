В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2027 год предусмотрено 1,625 трлн рублей расходов, из которых 237 млрд направят на капитальные вложения. Почти половина этой суммы предназначена для транспортной инфраструктуры. На строительство метро заложено 45 млрд рублей.



Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко считает, что эффективность бюджетных расходов необходимо оценивать не только по объёму финансирования, но и по тому, какие изменения почувствуют жители.



В качестве примера он приводит развитие Васильевского острова. Во второй половине 2027 года планируется соединить Шкиперскую развязку Западного скоростного диаметра с Наличной улицей. При этом строительство улицы Лисянского на северном намыве запланировано на 2027–2029 годы, магистрали № 6 — на 2031–2034 годы. Открытие станций метро «Гавань» и «Морской фасад» ожидается только в 2034 году.



По мнению Устименко, такая последовательность реализации проектов требует отдельной оценки транспортной нагрузки на новые жилые кварталы. Жителям необходимо обеспечить удобные маршруты общественного транспорта до открытия станций метро и завершения строительства основных магистралей.



«При планировании бюджета важно заранее понимать, как люди будут добираться до работы, учёбы и ближайших станций метро. Сколько времени займёт дорога? Хватит ли существующих маршрутов? Когда потребуется увеличить количество автобусов? Эти вопросы необходимо решать до заселения новых кварталов, а не после появления транспортных проблем», — подчеркнул Александр Устименко.



Он также отметил, что темпы строительства метро зависят не только от финансирования, но и от готовности проектной документации, производственных возможностей и работы подрядчиков. Поэтому ключевая задача — обеспечить эффективное использование выделенных средств и соблюдение сроков реализации проектов.



По мнению представителя ЛДПР, развитие жилой застройки, дорожной сети и общественного транспорта должно планироваться комплексно. Именно согласованность этих направлений позволит избежать ситуации, когда новые районы заселяются раньше, чем появляется необходимая инфраструктура.



Главный критерий эффективности городского бюджета — не сумма выделенных средств, а реальные улучшения, которые получают петербуржцы.